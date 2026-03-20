イタリアサッカー連盟（FIGC）は20日、今月行われるFIFAワールドカップ2026欧州予選の2試合に臨むイタリア代表メンバーを発表した。
W杯欧州予選でストレートインを逃したイタリアは、欧州予選プレーオフ・パスAに入り、3月26日に北マケドニア代表との準決勝に挑む。その試合を勝ち抜いた場合、3月31日にウェールズ代表vsボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と本大会行きを懸けた大一番を戦うことになる。
両試合に向けてジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、ニコロ・バレッラ（インテル）やジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）、軽傷を抱えるサンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）ら28名を招集した。
カリアリに所属するマルコ・パレストラが唯一の初招集となったほか、リヴァプール所属のフェデリコ・キエーザらが復帰している。一方でグリエルモ・ヴィカーリオや負傷のジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、マッティア・ザッカーニらがメンバーを外れている。
イタリア代表のメンバー28名は以下の通り。
▼GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）
アレックス・メレット（ナポリ）
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
エリーア・カプリーレ（カリアリ）
▼DF
アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）
レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）
アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）
フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）
ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
ディエゴ・コッポラ（パリFC／フランス）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
マルコ・パレストラ（カリアリ）※初招集
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
ニッコロ・ピジッリ（ローマ）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
フェデリコ・キエーザ（リヴァプール／イングランド）
フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）
マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）