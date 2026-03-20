“54歳”津田健次郎 最年長の現場が増えても“先輩感"は出せない？「マイペースにやっていこうと…」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。3月15日（日）の放送では、津田が自身の後輩力について語りました。

◆後輩でいるほうが気楽です（笑）

津田：わりと今、現場に出ると「あれ？ 俺、最年長？」みたいな、スタッフさんを含めても一番上になるケースが増えてしまって。でも、あまり自分のなかに最年長感がないんですよ。

だから、「あぁ、先輩感がうまく出せないな……」って反省したりして（笑）。何かちょっとアドバイスしたり、空気をいい感じに動かしたりしなきゃダメなのかなって思うんですけど……何もしないです。マイペースにやっていこうと思って（笑）。

「ゴールデンカムイ」というアニメがありまして、今最終章がオンエアされていますが、もう本当に大先輩がズラッと並ぶので、そういう現場なんか本当に楽です（笑）。「先輩！」なんて言って楽しく過ごせるので。ただ、たまに怖いのが、「おい！ お前が出てるドラマ観たぞ」って言われるときがあって！ そのときは「ありがとうございます！」って言いながら、めっちゃ緊張します（笑）。それでも、先輩たちとご一緒させていただくのは本当に楽しいですね。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking