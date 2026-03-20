櫻坂46山下瞳月「『体幹を鍛えると軸がブレない』と教わって…」潮紗理菜も「唯一無二」と絶賛するブレないダンスの秘訣とは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。3月14日（土）の放送には、櫻坂46の山下瞳月さんが登場！ 3月11日（水）にリリースされた14枚目のシングル「The growing up train」などについて伺いました。京都府出身の山下瞳月さんは、2023年に櫻坂46の三期生としてグループに加入。6枚目のシングル「Start over!」に収録された三期生楽曲「静寂の暴力」でセンターを務め、2024年にリリースされた「自業自得」「I want tomorrow to come」の2作連続で表題曲のセンターを務めています。遠山：「自業自得」が2024年の6月とかだから、もう2年前くらい？山下：そうですね、かなり前です。遠山：当時はいかがでした？山下：2作連続だったので、あの期間はすごく濃かったというか一瞬で過ぎていった感覚で。あれから2年も経っていることに結構びっくりですね。遠山：「自業自得」が初めての（表題曲の）センターで、今でも披露することがあると思いますけど、あのときと何か違うものとかあります？ それとも、変わらずにやれています？山下：「パフォーマンスに変化を出さなきゃいけない」みたいな焦りは常に持っているんですけど、過去の映像を見ると、やっぱり「ちょっと違うな」っていう部分もあったりします。遠山：あのときの自分の解釈と、今の解釈が違うってこと？山下：そうですね。なので、ちょっとは成長できているんじゃないかなと思います。遠山：俺、瞳月ちゃんが村井優ちゃんとYOASOBIの「UNDEAD」を踊っているショート動画、あれをマジで4,600回くらい見ちゃっているんですけど。山下：うれしい～（笑）！遠山：俺は、ダンスについてそこまで詳しくないんだけど、瞳月ちゃんって、なんであんなにブレずに、しかも軽やかに余裕のある感じで踊れるんだろうなって。山下：そんなふうに見えますか？遠山：めっちゃ見える。山下：筋トレですかね？ ムキムキです（笑）。遠山：今でも筋トレはめっちゃしてる？山下：はい。遠山：どれくらいしてるの？山下：プランクとかの体幹トレーニングは結構やっています。学生時代に入っていたダンス部で「体幹を鍛えると軸がブレずに踊れる」って教わってからやるようにしています。遠山：じゃあ、今でもバキバキなんだ？山下：……はい（笑）。潮：だから、どんなダンスを踊っても芯が真っすぐで、だけど手の力が抜けていて、それがかっこいいんですよね！ 本当に唯一無二というか。山下：え～!? ありがとうございます！遠山：櫻坂46は、3月11日（水）に14枚目のシングル「The growing up train」をリリースしました。おめでとうございます！山下：ありがとうございます！遠山：センターは、瞳月ちゃんにとって先輩の藤吉夏鈴ちゃん。そして、四期生から3人が初めて選抜入りしている楽曲ですが、瞳月ちゃんは、最初に聴いたときに感じたことや見えたことはありました？山下：最近の櫻坂46は、ちょっとかっこいいバキバキした曲調が多かったのですが、今回は“青春”みたいな、すごく明るい爽快感のある楽曲だったので、うれしかったです。遠山：夏鈴ちゃんがTOKYO FMの「SCHOOL OF LOCK!」に出演していて、そのなかで、「最初は結構戸惑いがあったけど、『あ、こういうことか』ってどんどん見えてきた」と言っていて、「なるほど、夏鈴ちゃんらしいな」って思ったんだけど、瞳月ちゃんは、わりと最初から見えていた感じがあった？山下：そうですね。これまでの表題曲のなかでも明るいほうだと思うんですけど、櫻坂46のかっこいい部分だったり、華やかな部分だったり、いろんな面を見せていけたらなと思っていたなかでいただいた楽曲だったので、「ライブでもっと化ける曲になるんじゃないかな」と思いますし、藤吉さんも毎回違う表情を見せてくれると思うので、皆さんにはそこにも注目しながら、楽しんでいただける楽曲になるんじゃないかなって思います。次回3月21日（土）の放送は、SixTONESの森本慎太郎さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ