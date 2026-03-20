カレーに入れると美味しい「意外な具材」は？ 家カレーのマンネリ化に悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、「カレーに入れると美味しかった意外な具材」について、リスナーからたくさんのアイデアが寄せられました。今日の夕ご飯にカレーを作ろうと思っているのですが、にんじん・じゃがいも・タマネギ・お肉の定番の材料で作っています。たまには違う材料を入れて作ろうかと思っています！ 「これを入れたら美味しかった！」という食材を教えてください。スーパーで普通に買えるものでお願いしたいです！（東京都37歳 女性）「今週すでに2回以上食べている」というカレー愛好家の住吉は、定番野菜以外でパッと浮かぶお気に入り具材として、2つの食材を挙げました。まず住吉が推奨したのは「きのこ類」です。「特にマイタケは、シコシコした食感が加わるだけでなく、断然、“旨味”を足してくれるので、カレーをぐんと美味しくしてくれる気がしています」さらに、彩りと食感を両立させるテクニックについても伝授。「もう1つはブロッコリー。これは最初から煮込むよりも、別でフライパンなどでグリルしたものを最後に乗せるのがおすすめ。色が綺麗ですし、野菜の歯ごたえがしっかり残るので、食べている時のアクセントになって私は大好きですね」と語り、その他のリスナーにアドバイスを募りました。――番組には、全国のリスナーから“わが家流”のこだわり具材が次々と届きました。これだけは言わせてください、「大根」です！ 大根って、実は洋風の出汁にもめちゃくちゃ合うんですよ。（東京都 43歳 女性 自営業）私は「ゴボウ」を激推しします。冷蔵庫に半分残っていたものを試しに入れてみたら、風味も良くて家族に大好評でした。土の香りとカレーのスパイスは相性抜群です！（埼玉県 61歳 女性 専業主婦）わが家では「セロリ」を入れます。彼女に勧められて試したところ、シャキシャキの食感と独特の風味がマッチしてとても美味しかったです。それまでセロリは苦手でしたが、今ではこれがないと物足りないくらいです。（千葉県 36歳 男性 専門職）苦手じゃなければ「ゴーヤ」もおすすめです。縦に4等分してから乱切りにして煮込むと、苦味がカレーに深みを与えてくれますよ。（東京都 56歳 女性 会社員）「レンコン」をすりおろして入れるのがおすすめ。自然なとろみが出ますし、根菜ならではの優しい風味も加わります。（神奈川県 50歳 女性）仕上げに「オニオンフライ」をパラパラとかけてみてください。パリパリした食感と香ばしさが口いっぱいに広がります。（神奈川県 37歳 男性 会社員）今の時期なら「スナップエンドウ」を別でグリルして乗せると、見た目も一気に春らしく華やかになりますよ。（神奈川県 45歳 女性 専門職）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM