有吉弘行「日本の治安がちょっと異常なだけ」世界の観光地で頻繁に起こる“スリ・詐欺”被害に持論「ボーッとしてたら抜かれちゃう」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月15日（日）の放送では、日本の治安の良さについて語る場面がありました。

◆日本の治安は"異常"!?有吉が言及

番組では、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から海外旅行中のエピソードが寄せられました。投稿によると、イタリアを訪れた際、列車から降りるときに、おじさんがキャリーケースを降ろすのを手伝ってくれたかと思いきや、そのおじさんがキャリーケースを奪おうとしてきて押し問答に。結局、通りかかった現地の住民が注意し、おじさんはそのままどこかに行ってしまったそうです。

このエピソードに、アシスタントの2人が「すげえ」と驚く一方で、有吉は「あるみたいだね、そういうの」とうなずきます。さらに、イタリアの観光地として知られる「トレビの泉」もスリ被害が多いと聞くと言い、「日本の観光地が珍しいっていうのはあるよね。世界の観光地に行くとスリや詐欺は多いし、リュックサックを背負ってボーッとしていたら（財布などを）抜かれちゃう、みたいのは世界的の共通認識で、日本（の治安の良さ）がちょっと異常なだけっていうのがありますけどね」とコメントします。

これに、落合も「電車で寝ているなんて日本だけですもんね」と共感すると、有吉は「（世界からすると）ありえないだろうね。だけど、油断していたら日本でもそういうやつらが現れるかもね。気を付けないと、油断しちゃダメ」と呼びかけていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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