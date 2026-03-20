【心理テスト】あなたは「追う恋」派？「追われる恋」派？ あなたが最後に選ぶ「運命の相手」

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「カードゲーム」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 煌珠（こうじゅ）さん）あなたは、とあるカードゲームの大会に出場しています。順調に勝ち進み、いよいよ決勝戦。対戦相手は、なんとあなたのお友達でした。さて、相手はどんな戦い方をしてきましたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 罠を仕掛けてミスを狙う策略タイプ2． 最初から一気に攻める速攻タイプ3． リスク回避のガチガチ戦術タイプ4． セオリー完全無視の直感タイプこの心理テストでわかることは、あなたの「恋愛タイプと理想の相手」です。「カードゲームの試合」はズバリ「恋愛」を暗示しています。ここでお友達が出してきた闘い方は、あなた自身が恋愛をする時のパターンを表しています。あなたの恋愛タイプから、理想のお相手を探ってみましょう。自分から動くようで、実は絶妙な「間」で相手を引き寄せるあなた。そんなあなたに合うのは、返信が待てないような、少しせっかちな熱血系。焦らされるほど燃え上がり、ガンガン愛情表現してくれるお相手なら、あなたも満たされるはず！自分から積極的にアプローチするあなた。でも気づけば相手の方があなたに夢中……なんてことも。そんなあなたにピッタリなのは、あなたが引っ張っているようでいて、最後は全てを受け入れてくれる、器が大きくて大人の余裕がある方でしょう。「失敗したくない」と頭で考えて動く慎重派のあなた。ガードの堅いあなたがハマってしまうのは、「つべこべ言わずにおいで」と強引に手を引いてくれる人。ぐるぐる悩む隙を与えないくらい、圧倒的な行動力でリードしてくれるお相手が正解です！天性の愛され気質のあなた。狙ってないのになぜか好意を持たれるあなたにぴったりなのは、あなたの何気ない一言を「どういう意味だろう？」と真剣に考え、一途に尽くしてくれる人。あなたを心の底から大切にしてくれるはずです。追う恋も追われる恋も、最後は二人で歩いていく恋にしていきたいですね！■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルでも活躍。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/