ZARD、サンボマスター、光GENJI、椎名林檎、SUPER BEAVER、玉置浩二…「チアアップ」ソングTOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

3月15日（日）の放送では、「頑張るアナタを応援したい！『チアアップ』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「頑張るアナタを応援したい！『チアアップ』ソングTOP10」

・1位：ZARD「負けないで」

・2位：サンボマスター「できっこないを やらなくちゃ」

・3位：ももいろクローバーZ「DNA狂詩曲 -ZZ ver.-」

・4位：光GENJI「勇気100%」

・5位：椎名林檎「NIPPON」

・6位：ももいろクローバーZ「吼えろ」

・7位：緑黄色社会「Mela!」

・8位：SUPER BEAVER「生きがい」

・9位：ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」

・10位：玉置浩二「田園」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「頑張るアナタを応援したい！『チアアップ』ソングTOP10」は、魂を震わせるストレートなメッセージが心に深く刺さる、3位のももいろクローバーZ「DNA狂詩曲 -ZZ ver.-」、そして2位のサンボマスター「できっこないをやらなくちゃ」を僅差で抑え、ZARDの「負けないで」が1位を獲得しました。

イントロの1音目から響く4つ打ちのドラムが心地よく、寄り添う“伴走者”のような歌詞が、聴く人の心にダイレクトに届く点が支持を集めた要因といえます。

ランクインした楽曲に共通しているのは、単なる「頑張れ！」という応援を超えた“普遍的な肯定感”です。曲を聴いた瞬間に視界が開け、歌詞の一言一言が一歩踏み出すための力になる。まるで気持ちを整えるサプリメントのような楽曲がそろったTOP10となりました。

次回3月22日（日）の放送テーマは、「れにちゃんマラソンお疲れ！ 自己肯定感マシマシ!! ポジティブソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/