「金運」を遠ざけているかも？ なぜか出費が重なる…金運が停滞しがちな家で見かける「インテリア」の傾向とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「金運がない人の家にありがちな『NGインテリア』」について解説します。「毎日がんばっているのに、なぜか手元にお金が残りにくい」「最近、なんとなく気分がスッキリしない」……。そんなときは、毎日を過ごすお部屋の環境を一度見直してみるのもひとつの手かもしれません。住まいは、私たちの心や活動のベースになる場所。今回は、風水や整理整頓の観点から「金運を妨げてしまう可能性がある」と言われているインテリアの共通点をご紹介します。玄関は「運気の入り口」とも呼ばれる大切な場所です。ここに、少し元気を失ったものが置かれていると、家全体の印象もどこか寂しくなってしまう傾向があります。■元気のない植物：お手入れが疎かになった植物や、役割を終えたドライフラワーなどは、そこに「停滞した空気」を作ってしまうことがあると言われています。■重なり合ったビニール傘：予備の傘が多すぎると、玄関が窮屈になり、良いチャンスが入り込む隙間をふさいでしまうかもしれません。→【改善のヒント】玄関はできるだけ「余白」を意識して。元気な生花を一輪飾るだけでも、明るいエネルギーが満ちてくるはずです。お部屋の床面積は、その人の心の余裕を表すという考え方があります。■床置きの荷物：掃除機がかけにくかったり、足元が不安定だったりすると、生活の質自体が少しずつ低下し、それが結果として金運の停滞に繋がってしまうこともあるようです。■通販の空き箱：紙類は湿気を吸い込みやすく、風水では「古い運気を溜め込む」と考えられがちです。→【改善のヒント】「床に直接置かない」というマイルールを少し意識するだけで、お部屋の空気の流れがスムーズになり、気持ちも前向きに整いやすくなります。プライベートな空間であるトイレですが、実は「リラックス」と「浄化」を司る場所とされています。■紙類（カレンダーなど）：湿気や香りが移りやすい紙類を多く置くと、大切な予定や情報が少し乱れやすくなるとも言われています。■写真：大切な方の写真を置くよりも、トイレは「何もない清々しい空間」を目指す方が、心身のデトックスには効果的かもしれません。→【改善のヒント】トイレは「清潔感」を最優先に。余計な飾りを控えることで、日々の思考がクリアになり、結果として良い判断（お金の使い方）ができるようになるかもしれませんね。光を反射する鏡や窓は、お部屋の明るさを左右する重要なポイントです。■指紋やくもりのある鏡：自分を映す場所が汚れていると、自分自身へのケアも疎かになりがち。それが巡り巡って、金運を掴むチャンスを見逃す原因になるという説もあります。→【改善のヒント】鏡をサッと拭き、窓を開けて換気をすること。これだけでお部屋の雰囲気がガラリと変わり、新しい運気が舞い込みやすい「準備」が整います。金運を上げるというと難しく聞こえますが、要は「自分がその部屋でどれだけ気持ちよく過ごせているか」が大切なのかもしれません。一気に全てを変えるのは大変ですが、「今日はここだけ片付けてみよう」という小さな一歩が、巡り巡ってあなたの豊かさを引き寄せるきっかけになるはずです。まずは身近な「ちょっとした隙間」を作ることから始めてみませんか？