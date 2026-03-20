スペインサッカー連盟（RFEF）は20日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表メンバーを発表した。

EURO2024覇者であるスペイン代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選でも盤石の戦いを披露。トルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居したグループEを5勝1分無敗21得点2失点という成績で終え、13大会連続17回目の本大会出場を決めた。開幕まで3カ月を切った本大会ではグループHに入り、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表との対戦が決定している。

今月にはコパ・アメリカ覇者であるアルゼンチン代表とのフィナリッシマが予定されていたが、中東情勢の悪化を受けて開催中止に。当初から予定されていた現地時間30日のエジプト代表戦に加え、27日にセルビア代表との国際親善試合を行うこととなった。

この2試合に向けて、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）やペドリ、ラミン・ヤマル（ともにバルセロナ）ら主力を順当に選出。日本代表MF久保建英のチームメイトでもあるアンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）に加え、ジョアン・ガルシア（バルセロナ）、クリスティアン・モスケラ（アーセナル）、ビクトル・ムニョス（オサスナ）は記念すべき初招集となった。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）

アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）

ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

▼DF

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）

クリスティアン・モスケラ（アーセナル／イングランド）

マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）

アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）

▼MF

ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）

マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）

ペドリ（バルセロナ）

パブロ・フォルナルス（ベティス）

カルロス・ソレール（レアル・ソシエダ）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

▼FW

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）

ビクトル・ムニョス（オサスナ）

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

ボルハ・イグレシアス（セルタ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）