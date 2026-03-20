王立オランダサッカー協会（KNVB）は20日、3月の国際親善試合に臨むオランダ代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026で日本代表とチュニジア代表、欧州予選プレーオフ／パスB勝者と同じグループFに入っているオランダ代表。
ロナルド・クーマン監督は今月行われるノルウェー代表戦（3／27）、エクアドル代表戦（3／31）と2つの国際親善試合に向けて26名のメンバーを招集した。
主将でDFリーダーのフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）やFWメンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）、タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）らが順当に選出。さらに、AZの20歳MFキース・スミットが初招集となった。また、ベテランGKジュスティン・バイロー（ジェノア／イタリア）が久々の代表復帰となった。
その一方で、MFフレンキー・デ・ヨングやDFマタイス・デ・リフト、DFルチャレル・ヘールトロイダらがケガなどの影響で招集外となっている。
今回発表されたオランダ代表のメンバー26名は以下の通り。◆■オランダ代表
▼GK
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
ジュスティン・バイロー（ジェノア／イタリア）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）
ジェレミー・フリンポン（リヴァプール／イングランド）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）
▼MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）
ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）
キース・スミット（AZ）※初招集
▼FW
メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）
ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）