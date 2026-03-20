王立オランダサッカー協会（KNVB）は20日、3月の国際親善試合に臨むオランダ代表メンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026で日本代表とチュニジア代表、欧州予選プレーオフ／パスB勝者と同じグループFに入っているオランダ代表。

ロナルド・クーマン監督は今月行われるノルウェー代表戦（3／27）、エクアドル代表戦（3／31）と2つの国際親善試合に向けて26名のメンバーを招集した。

主将でDFリーダーのフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）やFWメンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）、タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）らが順当に選出。さらに、AZの20歳MFキース・スミットが初招集となった。また、ベテランGKジュスティン・バイロー（ジェノア／イタリア）が久々の代表復帰となった。

その一方で、MFフレンキー・デ・ヨングやDFマタイス・デ・リフト、DFルチャレル・ヘールトロイダらがケガなどの影響で招集外となっている。

今回発表されたオランダ代表のメンバー26名は以下の通り。

◆■オランダ代表

▼GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

ジュスティン・バイロー（ジェノア／イタリア）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）

ジェレミー・フリンポン（リヴァプール／イングランド）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）

▼MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

イェルディ・スハウテン（PSV）

シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）

ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）

キース・スミット（AZ）※初招集

▼FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）

ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）