ドルトムントは20日、U－19イタリア代表DFルカ・レッジャーニとプロ契約を締結したことを発表した。

今年1月9日に18歳のバースデーを迎えたばかりのレッジャーニは194センチの右利きDF。イタリアの世代別代表で中心選手を担ってきた大型センターバックは、2024年2月にサッスオーロの下部組織からドルトムントのU－17チームへ加入した。

その後、U－19チーム、U－23チームと飛び級でプレーし、今年2月7日に行われたヴォルフスブルク戦でトップチームデビュー。チャンピオンズリーグのアタランタ戦でヨーロッパデビューも飾り、リーグ前節のアウクスブルク戦では初ゴールも記録し、チームの2－0の勝利に貢献していた。

これまで多くの若手タレントを輩出してきたBVBの新たなスター候補は、今回のプロ契約に際して喜びのコメントを残している。

「本当に、本当にうれしいよ。2年前にドルトムントに加入した時、ジグナル・イドゥナ・パルクでプレーすることが夢だった。これからも毎日ハードなトレーニングを続け、成長を助けてくれる人たちのアドバイスに耳を傾け、常に全力を尽くすよ」

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