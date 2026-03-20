◆さまざまな要因で株価が大きく動く3月相場、その実態は？

3月は年度末ということで、大半の企業にとって3月期決算の業績が確定する月であり、決算に伴い株主優待や配当の権利が確定する月です。今回は、このような3月相場にどのような傾向があるのか、過去の株価データを用いて調べてみました。

■検証対象：全銘柄

■検証期間：2000年1月1日～2026年1月31日

■1銘柄当たりの投資金額：20万円

■買い条件：2月末の寄り付きで買い

■売り条件：25日経過後、翌営業日の寄り付きで売り

2月末に全銘柄を購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に勝率が50％以上で損益がプラスならば、3月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、3月は下がりやすい月といえるのではないでしょうか。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

◆株式市場の傾向（3月）の検証結果

勝率：55.25％

勝ち数：51,722回

負け数：41,894回

引き分け数：2,006回

平均損益（円）：2,805円

平均損益（率）：1.40％

平均利益（円）：18,445円

平均利益（率）：9.22％

平均損失（円）：-16,371円

平均損失（率）：-8.19％

合計損益（円）：268,176,917円

合計損益（率）：134,090.75％

合計利益（円）：954,025,023円

合計利益（率）：477,024.85％

合計損失（円）：-685,848,106円

合計損失（率）：-342,934.10％

PF（プロフィット・ファクター）：1.391

平均保持日数：25.35日

以上が3月の株式市場の傾向です。検証結果を見てみると、勝率は55.25％、平均損益は1.40％です。勝率は5割を上回り、1トレード当たりの平均損益もプラスとなっていることから、3月は株価が上昇しやすい傾向にあるといえそうです。

しかし、損益の推移を確認すると、2020年に大きな暴落が確認できます。これは、皆さまご存じの通り「コロナショック」による暴落です。このようにまれな暴落は突然起こり、3月相場が原因とは判断できないので、やむを得ないといえるでしょう。

例年の3月相場は、決算企業の決算対策や、機関投資家が運用ファンドの利回り評価の引き上げを目的とした「ドレッシング買い」が入りやすく、個人投資家も配当や株主優待権利を目的に、買いを入れる傾向にあります。

一方で、法人企業や機関投資家が決算対策に株式を売却することから、売りも出やすい月ともいわれています。買い勢力、売り勢力ともに材料豊富な3月相場ですが、過去のデータを用いて検証した結果によれば、総合的に見て上昇しやすい傾向があるといえるでしょう。

◆3月に買ってはいけないワースト銘柄ランキング

次は、3月の傾向をより詳しく確認してみましょう。3月は例年上がりやすい傾向にありますが、その中でも勝率が低く、3月に買ってはいけない個別銘柄はどれでしょうか。

表は、先ほどの検証結果において勝率が20％以下の個別銘柄のランキングです。ワーストランキングの銘柄を見ると、以下のようになっています。

＜1566＞上場インデックスファンド新興国債券

＜4929＞アジュバンホールディングス

ランキングの中には、スタンダード市場で取引されている新興銘柄もあります。中小型の銘柄であるスタンダード市場の銘柄は大型株と比較すると値動きが激しく、投資家の動向が表れやすいといわれます。

上昇しやすい3月相場でも、こういった銘柄には注意が必要です。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）