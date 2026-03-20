大谷翔平 最新情報

WBC連覇を目指していた侍ジャパンは、日本時間15日の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れ終戦となった。大谷翔平選手ら参加メンバーは失意の中、それぞれの所属チームへ戻っていったが、ロサンゼルス・ドジャースについてはこの結果が追い風になる可能性があるという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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同メディアは「前回王者は5-8でベネズエラに敗れた。大谷と山本由伸投手はその勝負強さに関して、もはや証明すべきものは何もない。しかし、この敗戦がドジャースを3連覇へ導こうとする彼らの闘志に、さらに火をつけることになるのは間違いないだろう」と言及。

続けて、「両名はシーズンを通して、ロナルド・アクーニャJr.外野手がいるアトランタ・ブレーブス、エウヘニオ・スアレス内野手のシンシナティ・レッズ、ジャクソン・チョーリオ外野手のミルウォーキー・ブルワーズ、そしてエセキエル・トーバー内野手のコロラド・ロッキーズなど、ベネズエラ代表選手らを相手に戦う機会が十分にある。ロッキーズ以外はポストシーズンで立ちはだかる可能性もあるが、その舞台にたどり着いた時、両名にはさらに証明すべきものが増えることになるだろう」と記している。

今季のMLBは日本時間26日に開幕するが、大谷と山本はWBCの悔しさを晴らすような活躍を見せることができるだろうか。

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