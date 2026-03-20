イングランドサッカー協会（FA）は20日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表のメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026欧州予選を8戦全勝22得点無失点という圧倒的な成績で終え、8大会連続17回目の本大会出場を決めたイングランド代表。グループリーグでクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と対戦する本大会に向けた強化の一環として、今月はサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』での2試合が予定されており、現地時間27日にウルグアイ代表、そして31日には森保一監督率いる日本代表と対戦する。

トーマス・トゥヘル監督はこの2試合に向けてデクラン・ライス（アーセナル）やフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）ら主力を順当に選出。負傷が心配されたジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）も招集され、ハリー・マグワイア、コビー・メイヌー（ともにマンチェスター・ユナイテッド）、ルイス・ホール（ニューカッスル）、ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）らが復帰を果たしている。

また、ジェイソン・スティール（ブライトン）とジェームズ・ガーナー（エヴァートン）は記念すべきA代表初招集となった。今回発表されたメンバー35名は以下の通り。

▼GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）

ジェイソン・スティール（ブライトン）

▼DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

ルイス・ホール（ニューカッスル）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）

ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）

ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）

▼FW

ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）

ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

コール・パーマー（チェルシー）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）

ブカヨ・サカ（アーセナル）

ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）