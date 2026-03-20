イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が同国サッカー協会（FA）を通じ、総勢35名を招集した理由を語った。

今月のインターナショナルマッチウィークではサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』にウルグアイ代表、日本代表を迎え、開幕まで3カ月を切ったFIFAワールドカップ2026に向けた強化と調整を図るイングランド代表。現地時間20日にはこの2試合に臨むメンバーが発表され、FWハリー・ケイン（バイエルン）やMFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）、FWブカヨ・サカ（アーセナル）ら欧州の最高峰で活躍するスター選手が多く名を連ねた。

今回のイングランド代表は総勢35名の大所帯に。3チーム分以上の人数を招集した理由についてトゥヘル監督は「基本的には2つのグループに分けて調整することにした。これまであまりプレーしていない選手や、あまり試合に出場していない選手も招集し、アメリカ行きのチケットをめぐる競争を促す。金曜日（27日）と土曜日（28日）には10人か11人の選手が合宿に参加し、次の試合に向けて休息を取る。その後、新たなメンバー構成で日本戦に臨む」と明かした。

なお、日本代表FW三笘薫のチームメイトであるGKジェイソン・スティール（ブライトン）、MFジェームズ・ガーナー（エヴァートン）の2名が初招集されたほか、DFフィカヨ・トモリ（ミラン）やDFハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）、DFルイス・ホール（ニューカッスル）、MFコビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、FWドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）らが代表復帰を果たしている。

ウルグアイ戦は現地時間27日、日本戦は31日に開催予定だ。