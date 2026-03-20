













福岡ソフトバンクホークスの石塚綜一郎選手が20日、ファーム・リーグの阪神タイガース戦「4番・一塁」で先発出場。第2打席で、ファームでの第1号ホームランを放った。







1-1の同点で迎えた3回、1死二、三塁の好機で石塚に第2打席が回る。



相手先発・富田蓮投手の3球目のストレートを捉えると、打球は左中間スタンドへ。ファーム第1号となる3点本塁打で、ソフトバンクが4-1と勝ち越した。



試合はこの一発が決勝点となり、ソフトバンクが4-3で勝利。前日の試合に続き、2連勝を飾った。











石塚は2019年育成ドラフト1位で入団し、2024年7月に支配下登録。同年は主に一塁手として一軍出場を果たし、昨季は左翼手として15試合でスタメン起用された。



今季のファームでは無安打が続いていたが、11打席目で待望の初安打を本塁打で記録。期待の若きスラッガーとして、この一発をきっかけに状態を上げていきたい。



























【動画】今季初安打がこの一発！石塚の決勝3ラン

DAZNベースボールの公式Xより













1軍行きを掴むべく



ファームでの今季初ヒットがこの一撃

石塚綜一郎が3ランホームラン



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