レアル・マドリードに所属するドイツ代表DFアントニオ・リュディガーの去就は依然として不透明なようだ。19日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

現在33歳のリュディガーはシュトゥットガルトでプロキャリアをスタートさせ、ローマ、チェルシーを経て2022年夏にレアル・マドリードへ完全移籍加入。センターバック（CB）の主軸としてここまで公式戦通算173試合出場8ゴール4アシストという成績を残し、ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグ（CL）をそれぞれ1度ずつ制覇している。

そんなリュディガーの現行契約は今年6月末で満了に。スペイン代表DFダニエル・カルバハルやオーストリア代表DFダヴィド・アラバと同じく去就が不透明となっているが、レアル・マドリードはすでに契約延長に向けた交渉を代理人と開始しているという。

報道によると、依然としていかなる決定も下されていないが、現時点でリュディガーは来シーズンもレアル・マドリードに残留する可能性が高いとのこと。一方、クラブ側は今月で33歳となった同選手のコンディション面、とりわけ膝の状態を不安視しているようだ。リュディガーはキャリアを通して度々膝の負傷に悩まされており、昨年4月には左ヒザ外側半月板断裂の手術を実施。今シーズンも複数回に渡って戦列を離れており、公式戦17試合の出場にとどまっている。

なお、レアル・マドリードは引き続き新たなCBの補強を検討している模様。ドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベックやリヴァプールに所属するフランス代表DFイブライマ・コナテらがリストアップされているようだ。