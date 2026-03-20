今日の運勢占い 3月21日（土）12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月21日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月21日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？ポジティブな思考が運気をアップさせるでしょう。今日はあなたの心に従って、良いと感じることは積極的に行動していくことで、あなたにとって良い流れがやってきそうですよ。あなたらしさを大事にすると良い日です。まわりの人たちがどう思うかよりも、あなた自身がどう感じているかを重視して1日を過ごしていくことで、運気が上がっていくでしょう。ひとつの価値観に縛られずに、視野を広くして考えていくことで、あなたが求めていた解決策や、答えがみつかっていくかもしれません。今日は、客観的な視点でいられるように、意識すると良いでしょう。お相手の気持ちを考えていくことで、運気がアップしていく日です。深いコミュニケーションをこころがけましょう。お相手がどう感じているのか、どう思っているのかを、聞き出してあげるといいでしょう。今日は、集中力が高まる日です。調べものをしたり、ご自身の技術をあげるための取り組みをしたり、お勉強をしたりすると良いでしょう。いつもよりも意識が研ぎ澄まされ、能力がアップしそうですよ。あなたの夢や希望について、考えてみるといいでしょう。本当の望みは叶えられないと、心にブロックをかけていることはありませんか？心からの願いに意識をむけて、ブロックを解除していきましょう。懐かしいものに触れることで運気がアップする日です。故郷を感じさせる場所に行ったり、子どもの頃に好きだったことを楽しんだりすると良いでしょう。心が癒されそうですよ。今日は、将来のことについて考えることで、運気がアップするでしょう。今後の目標を決めて、そのために今なにをするべきなのか計画を立てていくことで、良い展開がありそうですよ。日頃からがんばっているあなたに、ご褒美をあげましょう。美味しいものを食べたり、欲しいものを買ったり、優雅な気持ちで過ごしていくことで、運気アップに繋がりそうです。夢に意識を向けましょう。寝ているときにみる夢の中に、求めていた答えがあるかもしれません。眠る前に、夢の中で必要なメッセージがもらえるように、お祈りをするといいでしょう。生活習慣を見直しましょう。早寝早起きをしたり、バランスの良い食事や運動など、改善しなければいけないと感じていたことがあれば、今日から行動に移すと良いでしょう。異性からの人気がアップする日です。出会いを求めている方は、お洒落をしてお出かけをするとお相手からのアプローチがあるかもしれません。出会いを求めていない方は、意図しない誘いに注意が必要です。今は、あなた自身に優しくするときです。優しい音楽を聴きましょう。優しい音楽を聴いているときのように、静かに話し、ゆっくりと対応し、心の中に流れてくる音楽と共に過ごしましょう。今は戦うときではありません。スピリットが元気を取り戻すまでは、問題から遠ざかっても良いのです。今は決断をしなくても大丈夫ですよ。あなたが優しさで満たされれば、何をするのが1番良いのか、はっきりとわかるはずです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/