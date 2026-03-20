小田原駅東口から徒歩7分程、大雄山線の緑町駅からは徒歩2分程の場所に、素敵な和菓子屋さんを見つけましたので紹介します。

魅力的なのぼりが店前に立つ落ち着いた外観のお店

あたたかい日に小田原散策していたところ、こちらのお店を見つけました。店の前にはいちご道明寺ののぼり。餅菓子の好きな筆者は道明寺をよくいただくことがあるのですが、いちご道明寺は未体験。吸い寄せられるように店内に入って行きました。

ショーケースに並ぶ魅力的な和菓子たち

春を感じる淡いピンクの桜餅が、桜の葉に巻かれていて可愛らしい。健康によい食材として知られているくるみ。この頃健康が気になる筆者は、くるみ餅も気になります。そしてなんといっても、ころんとしたフォルムのみたらしだんごとあんこのだんご。

ショーケースの上にはいちご道明寺や草餅が置かれていました。いちご道明寺は外側の餅菓子部分もピンク、内側のいちごもピンクで、とても春を感じます。

色とりどりで形も様々な練り切り。ほのかな色合いや繊細な形に日本の美を感じます

小田原といえばちょうちんが名物ですね。小田原駅に、「小田原」と書かれた大きなちょうちんがぶら下がっているのを見たことがある人も多いと思います。ちょうちん羊羹は、5種の味。（税込350円）本練や黒糖等はよく見ますが、曽我の梅や足柄茶などは小田原ならではの味ですね。珍しいのでお土産に渡したら喜ばれそうです。

もちもち食感の和菓子

筆者は、いちご道明寺（税込250円）の他、豆大福（税込170円）、桜餅（税込160円）などを購入しました。

木曜日と金曜日限定で販売される添加物を使用していない豆大福は、もちもちでとろける食感です。豆大福狙いの方は、曜日に気を付けて訪れてくださいね。餅は国産の高級もち米、豆は北海道産の赤えんどう、餡は北海道産小豆の自家製つぶし餡。桜餅もほんのりした甘さと桜の葉の塩味の融合が素晴らしい。

そしてなんといっても筆者の感動したのは、みたらし団子（税込120円）。実は我慢ができず、小田原城のベンチで1本食べて、家に帰ってからもすぐにもう1本食べました。小田原城の木の上にいた鷺さんたちや、遠巻きにいた鳩さんたちからもなんだか羨ましそうに見られている気分。筆者がいままで食べたみたらし団子の中でも格段に柔らかかったです。

いちご道明寺は、中のいちごがとてもジューシーで、こちらも感動。くるみ餅（税込150円）は、くるみの香ばしさを感じました。

工芸菓子

店内には、こちらのお店で作られた工芸菓子が展示されていました。こちらの器、木、花等がすべて菓子でできているなんて、信じられません。家に置いてあったら、盆栽かと勘違いしてしまいそうです。それもそのはず、過去にはテレビチャンピオンにも出演されたことがあるとのこと。日本の和菓子は芸術ですね。

こちらの球体のお花も工芸菓子。ほのかなピンクの花びらで囲まれて、とても可愛らしいですね。見ていると気持ちが和らぎました。

とてもおすすめのお店です。皆さんも是非訪れてみてくださいね。

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