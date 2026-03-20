大谷翔平 最新情報

WBCは日本時間18日に行われた決勝で、ベネズエラ代表がアメリカ代表を3-2で破り、同国史上初の優勝を果たした。大会前、保険の問題で参加辞退を強いられたことが話題となったミゲル・ロハス内野手（ロサンゼルス・ドジャース）も、母国の優勝に万感の思いを抱いたようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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今季限りでの現役引退を表明しているロハスは、過去に出場経験がなく、今大会が選手としてはラストチャンスとなるWBCへの参加を熱望していた。しかし、年齢面や故障歴などが理由で保険が下りなかったため叶わなかった。

同メディアは「間違いなく失望している。現状には満足していない。自分の国を代表できる最初で、おそらく選手としては最初で最後の機会が、保険の問題で断たれることになるとは思っていなかった」という大会前のロハスのコメントを紹介。

合わせて、「決勝戦の舞台となったローンデポ・パークに集まったファンから、ベネズエラは圧倒的な声援を受けていた。保険の問題でドジャースに残らざるを得なかったロハスも、その一人としてチームを支えていた。同国の劇的な勝利の後、彼はインスタグラムに『この旗がこんなにも高く掲げられているのを見るのは、なんて美しいんだ。ああ、なんてことだ』と投稿し、1945年以来となる国際大会での優勝を祝福した」と記している。

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