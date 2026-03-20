チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、物議を醸す発言をしたアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスと話し合ったことを明かした。19日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在25歳のE・フェルナンデスは、2023年1月にベンフィカからチェルシーに当時の英国史上最高額となる1億2100万ユーロ（約221億円）もの移籍金で加入し、現行契約は2032年6月30日までとなる長期契約を締結している。

しかし、17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグでPSGに0－3で敗れ、2試合合計2－8で敗退となった後、アルゼンチンメディア『ESPN』のインタビューに応じたE・フェルナンデスは、来季もチェルシーに残留するのかどうか聞かれた際に、「それはわからない。今は目の前の試合に集中している。その後にはワールドカップもあるし、それからどうなるかは見ていこう」と自身の将来について疑問を呈した発言したことで去就に大きな注目が集まっている。

そんななか、E・フェルナンデスの動向について聞かれたロシニアー監督は「今朝の練習前にエンソとじっくりととても良い話し合いができた。それは彼の発言についてだけではなく、彼の気持ちやチームとしてどうすればもっと良くなれるかについても話し合った」ことを明かしながら、同選手のチェルシーへの忠誠心は揺るぎないことを強調した。

「彼はクラブのキャプテンの一人だ。彼がこのクラブでどれほど幸せを感じているか、どれほど勝利を望んでいるか、そしてチームの成功にどれほど情熱を注いでいるかを、はっきりと伝えてくれた。また、彼は翻訳や感情表現の過程で、物事が誤解されることもあるとも言っていた。彼はこのチームと、このクラブでの勝利に全力を注いでいると私は思う」