BTS、待望の最新アルバム『ARIRANG』ついにリリース

待望のBTSの5枚目のスタジオアルバム『Arirang』が、ついに届けられた。過去5年半の間、グループのメンバーたちはソロ作品に取り組むか、あるいは韓国での兵役義務を履行してきた。しかし今、彼らは大々的なカムバックを果たそうとしている。

14曲入りのアルバムに加え、グループは楽曲「Swim」のビデオを公開する。3月21日には、ソウルの光化門広場でフリーコンサートを予定しており、これはNetflixでライブ配信される。3月23日、グループはニューヨークでの「Spotify x BTS: SWIMSIDE」にて、約4年ぶりに米国で1,000人のファンの前でパフォーマンスを行う。3月27日には、あらゆる舞台裏を映し出したドキュメンタリー『BTS: The Return』がNetflixに登場する。そして4月9日、彼らは来年3月まで続く予定の全82公演のワールドツアーへと出発する。公式に『BTS World Tour Arirang Live Viewing』と題された2つのコンサートの上映は、4月11日（7人による韓国・高陽公演）と4月18日（東京）に行われる。

アルバム制作のため、RM、JIN、SUGA、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOKの全員がロサンゼルスへ移り、一軒家で2ヶ月間共に暮らした。7人全員が同じ場所に住むのは2019年以来のことだった。アルバムのソングライターやプロデューサーには、Pdogg、Diplo、Tame ImpalaのKevin Parker、Flume、JPEGMAFIA、Mike WiLL Made-It、OneRepublicのRyan Tedder、El Guincho、Teezo Touchdownらが名を連ねている。最終的に彼らは、韓国の民謡にちなんで名付けられた『Arirang』を創り上げた。

「チームとして健全に音楽を作るために、僕たちがそれぞれ自分の音楽を作る中で、一人ひとりが個人的な成長や、それに伴う成長痛を経験してきました」と、J-HOPEは昨年、Zach Sang Showで語った。「僕たちは多くのことを学びました。そして、個々の活動を終えて再集結したとき、それらの経験が僕たちを新しい強さとエネルギーで満たしてくれるはずです。そして、それはもうすぐです。ソロプロジェクトを追求する中で、誰もが成長しました。それが、BTSとして創る音楽に貢献するだろうと思っています」

最終的に彼らは、自分たちが創り上げたアルバムは非常にパーソナルなものだと語っている。声明の中で彼らはこう述べた。「『アリラン』の感情的な深み——その切望や憧れ、そして人生の浮き沈み——を汲み取り、バンドは最終的に、自分たちの今の旅路と強く共鳴するこのタイトルを選びました。この新作は、憧れや愛という普遍的な感情を探求しており、世代や文化を超えた時代に流されないレガシーとして、世界中の観客の心に響くでしょう」

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From Rolling Stone US.

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