日本サッカー協会（JFA）は20日、韓国遠征に臨むU－21日本代表メンバー25人を公式サイト上で発表した。

今回の遠征は、23日から30日にかけて韓国の天安で実施される。当初は3月のインターナショナルマッチウィークを利用してトルコのアンタルヤでの遠征を計画していたものの、中東情勢の悪化に伴い、14日に遠征の中止が決定。関係各所との調整によって韓国遠征が実現し、27日にU－21アメリカ代表戦、29日にU－23韓国代表戦が組まれた。なお、いずれの試合も一般非公開となる。

JFAが発表した、大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”のU－21日本代表メンバー25人は次のとおり。

▽GK

12 小林将天（FC東京）

1 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪）

▽DF

2 梅木怜（FC今治）

3 関富貫太（横浜F・マリノス）

4 永野修都（藤枝MYFC）

5 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）

22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大学）

24 山田海斗（ヴィッセル神戸）

21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）

15 森壮一朗（名古屋グランパス）

▽MF

6 小倉幸成（法政大学／ファジアーノ岡山内定）

7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）

10 石井久継（湘南ベルマーレ）

16 岩本悠庵（中京大学）

14 名和田我空（ガンバ大阪）

8 矢田龍之介（筑波大学）

▽FW

20 古谷柊介（東京国際大学／柏レイソル内定）

18 小池直矢（法政大学）

19 白井亮丞（東京ヴェルディ）

9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大学）

17 福永裕也（京都産業大学）

11 横山夢樹（セレッソ大阪）

13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

25 鈴木大馳（サガン鳥栖）