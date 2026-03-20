国際サッカー連盟（FIFA）は、FIFAの女子大会に出場するすべてのチームに少なくとも1名の女性監督またはアシスタントコーチの配置を義務づけることを発表した。

FIFAは19日に行われた理事会でコーチングにおける女性の登用に関する長期戦略についても議論を実施した結果、FIFAが主催する大会では試合に出場するすべてのチームのベンチには、少なくとも2名の女性スタッフを配置しなければならず、そのうち1名はアシスタントコーチまたは監督、もう1人は医療スタッフを担う必要があるほか、審判員も少なくとも2名の女性で開催する方針を決めたという。

この規定は、クラブチームや代表チームを含む、すべてのユースおよびシニア大会に適用され、初導入は今年9月に開催されるFIFA U－20女子ワールドカップとなることが明らかになっている。

これらの決定を受け、FIFAのチーフ・フットボール・オフィサーを務めるジル・エリスさんは「現在、女性コーチの数は圧倒的に不足している。より明確な道筋を作り、機会を拡大し、サイドラインで活躍する女性の存在感を高めることで、変化を加速させる必要がある。このFIFAの新たな規定と重点的な育成プログラムは、今の女性コーチだけでなく、これからの世代にとっても重要な投資となるだろう」とコメントを発表している。