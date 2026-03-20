にしな、3rdアルバムリリースを記念した路上フリーライブ開催決定

にしなが、約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』のリリースを記念して、渋谷区立北谷公園にてフリーライブを開催する。

にしなのSNSでは3月上旬からフリーライブに関わる暗号が複数投稿され話題となっていたが、その答えが明らかになった。1つめの謎は「渋谷」と「日付」、2つめは「17:45」、3つめは「北谷公園」をそれぞれ意味していた。

本イベントは入場無料・チケット不要で誰でも参加可能となっている。

＜ライブ情報＞

にしな「日々散漫」リリース記念 路上フリーライブ

2026年3月22日（日）17:45〜18:15予定

場所：渋谷区立北谷公園

※本イベントは渋谷の音楽カルチャーを応援する”SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である、渋谷区立北谷公園というオープンな会場で行われ、事前に関係各所の許諾を得た上で開催いたします。

《CD販売》

当日は3rdフルアルバム「日々散漫」を会場で販売いたします。

CD販売時間：15:00

会場購入者限定特典：直筆サイン入りポスター

※特典は無くなり次第終了となります。

※CD以外の商品(ライブグッズ等)の販売はございません。

《注意事項》

・本イベントはフリーライブとなりますので、チケットや整理券の配布はございません。

・公園外での立ち見は近隣の方々にご迷惑になりますのでご遠慮ください。

・多数のお客様がいらっしゃった場合、安全を考慮して観覧エリアの調整や入場制限を行う場合がございます。

・周囲の方のご迷惑となる行為（場所取り・長時間の座り込み・通路の確保妨害など）はご遠慮いただき、スタッフの指示に従ってください。

・雨天・荒天時等、やむを得ずイベント中止となる場合がございます。開催可否についてはにしなSNSにてご案内いたします。

・演奏および周囲のお客さまが鑑賞する妨げとなるような撮影機材の持ち込み及びフラッシュ撮影はお控えください。

・お手洗いは、カフェのトイレはご利用者様（購入者様）のみ対象となりますため、

近隣の公衆トイレをご利用ください。

にしなオフィシャルHP：https://nishina247.jp/