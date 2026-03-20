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史上最強と言われる布陣でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んだアメリカ代表は、決勝でベネズエラに敗れて優勝を逃した。決勝戦でのアメリカ代表の采配に関して、大きな議論が巻き起こっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が言及した。

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問題となったのは、守護神のメイソン・ミラー投手が登板しなかった点だ。ミラーは大会を通じて無失点の好投を続けていたにもかかわらず、決勝では最後まで起用されなかった。

その結果、決勝戦の9回には同点の場面でギャレット・ウィットロック投手が登板。しかし先頭打者に四球を与え、最終的にエウヘニオ・スアレス内野手に決勝の適時打を浴びた。

ミラーは試合前には登板可能とされていたものの、実際にはセーブシチュエーション限定という条件付きだったという。この制限はサンディエゴ・パドレスとの事前の取り決めによるもので、マーク・デローサ監督も試合後に「パドレスへの配慮だった」と説明している。

制限により守護神を起用できなかったアメリカ代表について、デイビス氏は「緊迫した場面で主力リリーフ投手の起用を制限することは正当化できない。重要な局面で主力投手をベンチで温存しなくても、登板過多への懸念は管理できたはずだ」と言及した。

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