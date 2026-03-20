「唯一の弱点を克服する」大谷翔平所属のドジャース、今季最大のキーマン…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。目標実現には一人一人の働きが求められるが、最大のキーマンは今季新加入のエドウィン・ディアス投手かもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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同メディアは「ドジャースはWS連覇の王者として今季に臨むが、昨季はブルペン陣の悩みを抱えていた。だからこそ、ディアスの獲得は絶対に必要な補強であり、大谷らスター選手が揃うロースターの中で、ディアスこそがキープレーヤーなのだ」と主張。

続けて、「彼が今季の“Xファクター”になり得る根本的な理由は、トレード期限の時期にもたらす可能性のある影響にある。タリック・スクーバル投手が獲得可能になるという夢のようなシナリオであれ、あるいは打線の強化が必要になる場合であれ、チームはシーズン中にブルペン補強のため、プロスペクトを確保しておく必要がなくなる。結果として、昨夏よりもはるかに積極的なトレード期限を迎える可能性が高まる」と予想している。

ディアスはオープン戦では2試合、WBCでは3試合に登板しいずれも無失点と好調だが、シーズンでも期待通りの投球を見せられるだろうか。

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