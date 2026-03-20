UEFAカンファレンスリーグ（ECL）ラウンド16・セカンドレグが19日に各地で開催された。

鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはAEKラルナカと対戦し、延長戦の末に2－1で勝利を収め、ベスト8入りを果たした。なお、先発出場した鎌田は延長戦を含めて120分フル出場し、決勝点をアシストして勝利に貢献している。

佐野海舟と川﨑颯太が所属するマインツはSKシグマ・オロモウツに2－0で勝利して準々決勝に進出。佐野はフル出場、川﨑は87分から途中出場を果たしている。また、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZはスパルタ・プラハに2試合合計6－1で快勝したが、ベンチ入りした市原に出場機会はなく、毎熊はメンバー外だった。

ラウンド16の結果、および準々決勝の対戦カードは以下の通り。なお、準々決勝のファーストレグは4月9日に、セカンドレグは4月16日にそれぞれ行われる。

■ECLラウンド16・セカンドレグ結果

AEKラルナカ（キプロス） 1－2（2試合合計1－2） クリスタル・パレス（イングランド）

マインツ（ドイツ） 2－0（2試合合計2－0） SKシグマ・オロモウツ（チェコ）

AEKアテネ（ギリシャ） 0－2（2試合合計4－2） NKツェリエ（スロベニア）

ラクフ・チェンストホヴァ（ポーランド） 1－2（2試合合計2－4） フィオレンティーナ（イタリア）

シャフタール・ドネツク（ウクライナ） 1－2（2試合合計4－3） レフ・ポズナン（ポーランド）

ラージョ・バジェカーノ（スペイン） 0－1（2試合合計3－2） サムスンスポル（トルコ）

パルタ・プラハ（チェコ） 0－4（2試合計1－6） AZ（オランダ）

ストラスブール（フランス） 1－1（2試合合計3－2） リエカ（クロアチア）

■ECL準々決勝対戦カード

シャフタール・ドネツク vs AZ

クリスタル・パレス vs フィオレンティーナ

ラージョ・バジェカーノ vs AEKアテネ

マインツ vs ストラスブール

【ハイライト動画】鎌田大地所属クリスタル・パレスがECL準々決勝進出！