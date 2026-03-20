フジテレビの動画配信サービス・FODでは、パンクロックバンド・Hi-STANDARDの全国ツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』ファイナル公演を、4月19日18時からPPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信する。

『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』

本公演は、Kアリーナ横浜で開催されるツアー最終日。追加公演を含めすべてのチケットが完売となっており、注目度の高いライブとなっている。

配信は生中継のみで、アーカイブ配信は実施されない。途中から視聴した場合も巻き戻し再生はできず、リアルタイムでのみ楽しめる形式となる。

配信チケットは3月20日正午から販売開始されており、価格は3,300円。販売は公演当日の19時まで行われる。

Hi-STANDARDは1991年に結成し、2000年に活動休止、11年に再始動。国内外で活動を展開し続けている。

25年11月には、約8年ぶりとなるミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をリリース。これを引っ提げて同年12月から全国ツアーを開催しており、その集大成となるファイナル公演が今回配信される。