BMSG所属次世代シンガーREIKO、自身2作目となる新EP『VOICE』収録内容公開

SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSG所属のREIKOが、2026年5月13日にリリースする自身2作目となるEP『VOICE』の収録内容を公開した。

本EPには全5曲を収録。そのうちEPのための新曲は3曲となっている。新曲は、UKガラージビートに乗せてポジティブマインドを高らかに鳴らす先行曲「CHECK」、甘く濃密な夜の感情を描くR&Bトラック「for me」、迷いながらも夢へ手を伸ばすダイナミックなバラード「まだ」が収録される。さらに、すでに配信リリースされている「Lullaby」、「maybe」を含む全5曲で構成される。

2nd EP『VOICE』のグランドテーマは、”自分の声を信じて進むこと”。ステージ上でも日常でも、理想の自分を目指し葛藤しながらも前に進む姿を、多彩なサウンドで描き出すEPとなっている。

また、3形態で発売されるDVDの収録内容も公開された。Love You Deeper盤には、自身の楽曲に加え、REIKOが参加しているBMSG POSSEの楽曲や影響を受けたアーティストの楽曲カバー映像を収録。Winterland盤には、過去2年間のクリスマスにBillboardで開催されたワンマンライブの映像を収録。クリスマスの定番楽曲のパフォーマンス映像に加え、BE:FIRST JUNONがフィーチャリングで参加した「First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST)」が収められる。

さらに、6月からは全国ツアー「REIKO One-man tour "VOICE"」を8都市で開催が予定されている。

＜リリース情報＞

REIKO

2nd EP『VOICE』

発売日：2026年5月13日（水）

予約開始日：2025年12月25日（木）21:00

※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

ご予約はこちら：https://REIKO.lnk.to/VOICE_cd

形態・収録内容：＜全3種＞

●Love you deeper盤（UMCB-69010）

価格：8,800円（税込）／内容： CD＋DVD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

＜CD収録内容＞ ※全形態共通

1 CHECK

2 for me

3まだ

4 Lullaby

5 maybe

＜DVD収録内容＞

REIKO 1st One-Man Tour ”Love you deeper”

・Take It Back

・No More

・BUTTERFLY

・決戦は金曜日

・君のせい

・366日

・イタズラ

・Fantasy

・First Christmas

・BMSGメドレー

Tokyo Night Dreaming〜OVER DRIVE〜Girlfriend〜ICE〜Brave Generation〜One More Day

・Shining One

・LA・LA・LA LOVE SONG

・流星のサドル

・LOVE DEEPER

・Neverland

・So Good

・Take It Back

・REIKO 1st One-Man Tour ”Love you deeper”- Behind The Scenes –

●REIKO's Winterland盤（UMCB-69011）

価格：8,800円（税込）

内容： CD＋DVD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

＜CD収録内容＞ ※全形態共通

＜DVD収録内容＞

REIKO's Winterland 2024

・BUTTERFLY

・決戦は金曜日

・No More

・Neverland

・クリスマスソング

・366日

・LA・LA・LA LOVE SONG

・So Good

・イタズラ

・First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST)

REIKO's Winterland Vol.2

・Neverland

・君のせい

・Take It Back

・雪の華

・イタズラ

・366日

・Lullaby

・白い恋人達

・First Christmas

・So Good

・流星のサドル

・LOVE DEEPER

・BUTTERFLY

・maybe

・REIKOs Winterland 2024- Behind The Scenes –

・REIKOs Winterland Vol.2 - Behind The Scenes –

●通常盤（UMCB-69012）

価格：2,200円（税込）

内容：CD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

※収録内容は変更になる場合がございます。

■「VOICE」購入特典

Love you deeper盤：ステッカーシート

REIKO's Winterland盤：チケットホルダー

通常盤：ICカードステッカー

※形態ごとに特典が異なります。

※早期キャンペーン応募商品には形態別特典はつかず、全形態共通で「イベント応募シリアルコード＆ポストカード」が特典となりますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※特典の絵柄は後日決まり次第ご案内いたします。

※特典の絵柄やデザインは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。