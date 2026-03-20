ヨーロッパリーグ（EL）準々決勝の対戦カードが決定した。

ELラウンド16のセカンドレグが19日に開催。鈴木唯人が所属するフライブルクと、伊東純也と横山歩夢が所属するゲンクの日本人対決が実現した一戦は、鈴木の1ゴール1アシストの活躍もあり、フライブルクが5－1で勝利を収め、2試合合計5－2と逆転突破を果たした。なお、フライブルクにとってはクラブ史上初の欧州大会でのベスト8入りとなった。

そのほか、アストン・ヴィラはリールを、ノッティンガム・フォレストはPK戦の末にミッティランをそれぞれ下してプレミアリーグ勢は2チームとも突破。また、ボローニャはローマとのセリエA勢直接対決を制して次のラウンドに駒を進めている。

これらの結果、すでにラウンド16の組み合わせ抽選会の時点で決勝までの組み合わせも決定しているため、準々決勝の対戦カードも以下の通りに決まっている。なお、準々決勝のファーストレグは4月10日、セカンドレグは4月17日に行われる予定となっている。

■ELラウンド16・セカンドレグ結果

ブラガ（ポルトガル） 4－0（2試合合計4－2） フェレンツヴァローシュ（ハンガリー）

フライブルク（ドイツ） 5－1（2試合合計5－2） ゲンク（ベルギー）

ミッティラン（デンマーク） 1－2（2試合合計2－2：PK戦0－3） ノッティンガム・フォレスト（イングランド）

リヨン（フランス） 0－2（2試合合計1－3） セルタ（スペイン）

ローマ（イタリア） 3－4（2試合合計4－5） ボローニャ（イタリア）

ポルト（ポルトガル） 2－0（2試合合計4－1） シュトゥットガルト（ドイツ）

ベティス（スペイン） 4－0（2試合合計4－1） パナシナイコス（ギリシャ）

アストン・ヴィラ（イングランド） 2－0（2試合合計3－0） リール（フランス）

■EL準々決勝組み合わせ

ブラガ vs ベティス

フライブルク vs セルタ

ポルト vs ノッティンガム・フォレスト

ボローニャ vs アストン・ヴィラ

【ハイライト動画】フライブルク、アストン・ヴィラ、ボローニャなどがEL準々決勝進出！