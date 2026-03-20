シント・トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎とMF山本理仁に対し、ブンデスリーガのクラブなどが獲得へ関心を示しているようだ。19日、ベルギー紙『ニウスブラット（Nieuwsblad）』が伝えている。

現在28歳の伊藤涼太郎は、2023年7月にアルビレックス新潟からベルギー1部（ジュピラー・プロ・リーグ）のシント・トロイデンに移籍。主に攻撃的ミッドフィールダーとして主力に定着し、加入3年目を迎える今シーズンは公式戦28試合に出場して7ゴール5アシストを記録しており、通算では公式戦通算101試合で16ゴール12アシストという成績を残している。

一方、現在24歳の山本理仁は、2023年7月にガンバ大阪からシント・トロイデンにローン移籍し、2024年7月から完全移籍に以降。今シーズンは伊藤涼太郎らとともに中盤の一角として公式戦30試合に出場し、5ゴール6アシストを記録している。

報道によると、今シーズン限りで契約満了を迎える伊藤は、ハンブルガーSVをはじめとする複数のブンデスリーガのクラブから関心を集めており、15日に行われたゲンク戦ではハンブルガーSVのスカウトが視察に訪れたとのこと。しかし、シント・トロイデンは伊藤を引き留めたい意向であるという。

また、山本に対してはヴォルフスブルクやリーグ・アンのリヨンなどが注目していると伝えられている。一方で、山本はブンデスリーガへの移籍を希望しているという。

【ハイライト】伊東純也先発のゲンクと伊藤涼太郎ら先発のシント・トロイデンが激突