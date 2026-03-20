ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンに対し、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが獲得へ関心を示しているようだ。19日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在23歳のアンダーソンは、ニューカッスルの下部組織で育った守備的ミッドフィールダー。2024年7月にニューカッスルからノッティンガム・フォレストに移籍すると、加入1年目から主力に定着し、昨シーズンは公式戦42試合に出場して2ゴール6アシストという成績を残し、2025年9月にはアンドラ代表戦でイングランド代表としてデビューを果たした。今シーズンは、公式戦40試合に出場して2ゴール3アシストを記録している。

報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは今シーズン限りで退団すると見られているカゼミーロの後釜として、アンダーソンを最優先で獲得するべきターゲットとしてリストアップしているとのこと。一方で、ノッティンガム・フォレストは少なくとも8000万ポンド（約170億円）を要求するという。

しかし、アンダーソンにはマンチェスター・シティも関心を示しており、複数の関係者が『BBC』に語ったところによると、現状はマンチェスター・シティが同選手を獲得する最有力候補だと伝えられている。また、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・シティが同選手を夏の移籍市場における“トップターゲット”と位置づけているという。

なおマンチェスター・ユナイテッドは、ブライトンのカルロス・バレバやクリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ニューカッスルのサンドロ・トナーリ、アタランタのエデルソンも獲得候補に挙げているとのこと。

【動画】N・フォレストがPK戦の末にELベスト8進出！