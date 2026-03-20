王立モロッコサッカー連盟（RMFF）は19日、今月の国際親善試合に臨むメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026アフリカ予選で8戦全勝という圧倒的な強さを見せつけ、3大会連続7回目となる本大会出場を決定させたモロッコ。昨年12月の組み合わせ抽選会ではグループCに入り、ブラジル、ハイチ、スコットランドとの対戦を控えている。

モロッコ代表は昨年12月から今年1月にかけて開催されたアフリカネイションズカップ2025では、決勝戦でセネガルに敗れ準優勝に終わっていた。しかし17日、アフリカサッカー連盟は、試合中に発生した規律違反により、セネガルの優勝を取り消し、モロッコが3－0の不戦勝扱いでの「繰り上げ王者」となったことを発表した。

そして、アフリカ王者として臨む今月の国際親善試合では、27日にエクアドル代表、31日にパラグアイ代表とそれぞれ対戦する。南米2連戦に向けて、アクラフ・ハキミ(パリ・サンジェルマン／フランス)やブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）など28名が招集された。

招集メンバーは以下の通り。

▼GK

ヤシン・ブヌ(アルヒラル／サウジアラビア)

エル・メフディ・アルハラル(ラジャ・カサブランカ)

エル・メフディ・ベナビッド（ウィダードAS）

▼DF

アクラフ・ハキミ(パリ・サンジェルマン／フランス)

ザカリア・エル・ワアディ（ゲンク／ベルギー）

イッサ・ディオプ（フルアム／イングランド）

イスマエル・バウフ（カンブール／オランダ）

レドゥアン・ハルハル（メヘレン／ベルギー）

アブデルハミド・アイト・ブドラル（レンヌ／フランス）

シャディ・リアド（クリスタル・パレス／イングランド）

ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

アナス・サラー・エディン（PSV／オランダ）

スフィアン・エル・カルアニ（ユトレヒト／オランダ）

▼MF

アゼディン・ウナヒ（ジローナ／スペイン）

イスマエル・サイバリ（PSV／オランダ）

ビレル・エル・カンヌス（シュツットガルト／ドイツ）

サミール・エル・ムラベ（ストラスブール／フランス）

ニール・エル・アイナウイ（ローマ／イタリア）

ウサマ・タルガリン（フェイエノールト／オランダ）

モハメド・ラビー・フリマット（AS FAR ラバト）

▼FW

ブラヒム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）

ジェシム・ヤシン(ストラスブール／フランス)

アユブ・エル・カービ(オリンピアコス／ギリシャ)

ソフィアン・ラヒミ（アル・アイン／UAE）

モハメド・ヤシル・ザビリ（レンヌ／フランス）

アブデ・エザルズリ（ベティス／スペイン）

ケムズディン・タルビ（サンダーランド／イングランド）

アミン・アドリ（ボーンマス／イングランド）