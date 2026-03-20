ホームセンター大手のカインズは3月23日(月)まで「創業祭セール・キャンペーン」を開催している。

また、キャッシュレス決済サービス「CAINZ Pay」に関連したキャンペーンも順次開始。CAINZセゾンカードの新規入会特典のほか、ポイント還元や分割手数料無料などの特典が用意されている。

CAINZセゾンカード新規入会で1,000ポイント

CAINZセゾンカードに新規入会すると、1,000ポイントが付与されるキャンペーンを実施中。毎月10日までの入会で同月25日頃にポイントが付与される。

毎月第4日曜日はポイント10倍

CAINZ Payで支払うとポイントが10倍になるサービスを開始する。対象日は毎月第4日曜日で、初回は3月22日(日)。CAINZ PayまたはCAINZセゾンカードで決済した場合が対象で、会計時にカインズIDをスキャンする必要がある。

対象商品の購入でポイントバック

3月11日(水)から5月18日(月)まで、CAINZ Pay会員向けのポイントバック企画を実施する。対象商品をCAINZ PayまたはCAINZセゾンカードで購入すると、商品ごとに設定されたポイントが付与される。

分割手数料無料キャンペーン

5月31日(日)までの決済を対象に、「あとから分割」の分割手数料が無料になるキャンペーンを実施中。CAINZ PayまたはCAINZセゾンカードで支払った利用分を、後から分割払いに変更すると分割手数料が無料となる。