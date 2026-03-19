













横浜DeNAベイスターズの宮下朝陽内野手が19日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「5番・遊撃」で先発出場。9回にサヨナラタイムリーを放った。











DeNAは2－3と1点ビハインドの状況で9回裏の攻撃を迎えた。DeNAはこの回から代わった西武・森脇亮介を攻め、無死満塁からドラフト1位ルーキーの小田康一郎が犠飛を放って3－3の同点に追いつく。



なおも1死満塁と攻め立て、打席にはドラフト3位ルーキーの宮下。3球目の甘く入ったストレートを宮下が弾き返すと、打球は痛烈なライナーとなって中堅前へと抜けていった。



宮下の一打がサヨナラタイムリーとなり、4－3でDeNAが西武に勝利を収めた。この結果により、DeNA、西武ともにファーム・リーグの戦績を3勝2敗としている。



宮下は遊撃のほか三塁や二塁も守れる右の強打者として、東洋大から入団。DeNAには主砲の牧秀悟やベテランの宮崎敏郎など右打ちの中・長距離ヒッターが在籍しており、宮下は系譜を継ぐような選手として期待が高まる。













【動画】“東都の強打者”、ルーキー宮下のサヨナラ打がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











最後はルーキーが



東洋大学出身 宮下朝陽

サヨナラタイムリー！



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