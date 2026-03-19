村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、オープン戦のアスレチックス戦に出場し、メジャー移籍後最初のホームランを放った。さらなる活躍が期待されるが、まだ米メディア『CBSスポーツ』はア・リーグ新人王候補の有力候補と捉えておらず、“ダークホース”に位置付けている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

村上は2022年、141試合で56本塁打を記録し、パワーヒッターとしての実力を世界に知らしめた。

実際、ニューヨーク・メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が来日して視察したこともある。

そして、満を持してオフシーズンには、東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦を果たし、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約を結んだ。

その後、最初のオープン戦4試合では本塁打を打てなかったものの、侍ジャパンのメンバーとして参加したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチェコ戦で満塁ホームランを放つと、ホワイトソックスに戻った後のオープン戦5試合目で、待望の初ホームランが飛び出した。

オープン戦とはいえ、今後の活躍を期待させるものである。

しかし、現時点で同メディアは村上をア・リーグ新人王候補の本命とは考えていない。

有力候補に挙げたのはカンザスシティ・ロイヤルズのカーター・ジェンセン捕手だ。

村上が本命とならない理由として「特大の長打力は疑いようがないものの、日本でのコンタクト率に不安がある以上、MLBの投手相手にどこまで対応できるかには懸念が残る」と説明している。

続けて「ホワイトソックスでプレーすることで、適応するチャンスは十分に与えられるだろうが、個人的には結果で証明するまでは村上を評価しない」と伝え、まだ期待を寄せる段階ではないとの姿勢を示した。

【関連記事】

【了】