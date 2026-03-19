WBCイタリア代表 最新情報

今回のWBCでは、イタリア代表が同国史上初のベスト4に進出する快進撃を見せ大きな話題となった。同チームを率いたフランシスコ・セルベリ監督の手腕の賜物だといえるが、選手たちの多くが、今後同監督にMLB球団を指揮してほしいと考えているようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

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同メディアは「アメリカ代表のマーク・デローサ監督とは対照的に、イタリア代表のセルベリ監督は、WBCを通じて継続的に高い評価と称賛を受けてきた。月曜日にベネズエラ代表に敗れ優勝への道は断たれたものの、チームの結果だけでなく、球場にもたらしたエネルギーや熱気によって大きな注目を集めた」と言及。

続けて、「現在、セルベリ監督が将来的にMLBの監督に就任する可能性について、さまざまな議論が高まっている。ビニー・パスカンティーノ内野手やカイル・ニコラス投手をはじめとするイタリア代表の多くの選手たちは、同監督にMLBで指揮を執る機会を与えるべきだと支持している。パスカンティーノは『彼は本当に特別な存在だ。コーチングスタッフにも優れた野球人がそろっていて、彼を大いに支えている。短期間でどんどん成長していく姿を見るのは本当にすごいことだ』と語っている」と記している。

同メディアでは「来オフにセルベリ監督を獲得すべきチーム」としてニューヨーク・ヤンキースら5球団が挙げられているが、今後同監督のMLB挑戦が実現することはあるのだろうか。

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