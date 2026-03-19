「球威の高さを示す好材料」今永昇太は“三振製造機”！？　カブス監督が高…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手が、オープン戦で好調を維持している。同球団を率いるクレイグ・カウンセル監督が高評価を下したと、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じた。

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昨季後半の低迷が嘘のように、今年は球速をアップしつつ、好成績を収めている。

特に17日（日本時間18日）に行われたオープン戦のロサンゼルス・エンゼルス戦では圧巻の投球を披露し、4.2回投げて76球で1安打1失点8奪三振の成績を残した。

一つソロホームランを許した以外は、ほぼ完璧と言える投球内容である。

まず、好投できた理由として、今永はピッチコムを活用し、カーソン・ケリー捕手との意思疎通を強化した連携が上手くいったことを挙げている。

カウンセル監督も「これだけ空振りを奪えるのは本物の証拠。

これほどの数を記録するのは簡単ではない」と評価した。

25回の空振りを誘ったのは、スタットキャストが導入されて以降、2020年に26個を記録したダルビッシュ有投手のみだという。

それを踏まえ、同紙は「スプリングトレーニングとはいえ、25個の空振りは球威の高さを示す好材料だ。

球種や投球ゾーンの特性上、被本塁打はある程度避けられないものの、空振りを奪えるかどうかは球の質を測る重要な指標となる」と伝えている。

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