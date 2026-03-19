













読売ジャイアンツの藤井健翔内野手は19日、ファーム・リーグの中日ドラゴンズ戦に「4番・三塁」で先発出場。3回に2点本塁打を放った。











巨人は1－2と1点ビハインドで3回裏の攻撃を迎えた。巨人はこの回、中日先発の高橋幸佑を攻めて4－2と逆転に成功し、なおも無死二塁で藤井の第2打席が回ってきた。



カウント3－1からの5球目、甘く入ったストレートを藤井のバットが捉えた。高卒ルーキーとは思えないような鋭いスイングから放たれたボールは左中間方向に上がり、あっと言う間にスタンドの上に到達した。



藤井のプロ初本塁打となる2点本塁打で巨人は6－2と完全に試合の流れを掴むことに成功。終盤にもさらに3点を追加し、トータルスコア9－2で中日に圧勝した。これにより巨人はファーム・リーグの戦績を3勝2敗としている。



藤井はこの試合、本塁打含む4打数2安打3打点の大活躍。浦和学院高時代に「浦学の（アーロン）ジャッジ」の異名をとった超高校級のスラッガーは2025年ドラフト6位で巨人に入団。



本家と同じ「99」の背番号を背負いプロとして初めての本塁打を放った。



「和製ジャッジ」から「日本の藤井健翔」と呼ばれるような選手となれるよう、精進を重ねたい。期待は高まるばかりだ。



























【動画】常勝巨人の未来砲、藤井健翔の本塁打がこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













期待の大型ルーキー



浦和学院出身 藤井健翔

今日2安打目は本塁打に！



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