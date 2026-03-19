「将来の主力を見極める」菊池雄星らエンゼルスに変化の兆し。なぜソリア…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスが17日（日本時間18日）、2026シーズンの開幕投手として27歳のホセ・ソリアーノ投手を指名した。34歳の菊池雄星投手を選ばず、ベテランよりも7歳若い投手に決めたことは、エンゼルスがこれまでのやり方を変えようとしていることを示唆していると、米メディア『ヘイロー・ハングアウト』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

菊池はヒューストン・アストロズからフリーエージェント（FA）になった後、2024年11月にエンゼルスと3年総額6300万ドル（約97億7000万円）の契約を結んだ。

そして、最初のシーズンには開幕投手に選出され、その年は33登板で178.1回投げて7勝11敗、防御率3.99、奪三振174をマークしている。

その成績を踏まえると、2年目となる今季も菊池が開幕投手に指名される可能性はあった。

しかし、実際には菊池ではなくソリアーノが選ばれている。

ソリアーノはオープン戦で4試合に登板して8.2回投げ、9安打10奪三振7失点の成績を残しているが、特段好調というわけではなかった。

それでもソリアーノを選んだ理由として、同メディアは「エンゼルスが2026年に優勝争いに加わるには、多くのことがうまく噛み合う必要がある。

そうした状況を考慮すれば、ベテラン選手に重点を置くべきではない。

もちろん、菊池のような選手を軽視していいわけではないが、開幕投手にソリアーノを起用するという判断は、エンゼルスが2026年シーズンを、将来の主力となり得る選手を見極める場として活用しようとしている可能性を示している。

もしチームが変わろうとしているのなら、どこかで一歩を踏み出さなければならない。

ローテーションの軸にソリアーノを据えた背景には、そうした狙いが隠されているのかもしれない」と分析している。

エンゼルスは11年連続でプレーオフ進出を逃しているが、この変化によって、今季はその不名誉な歴史に終止符を打つシーズンとなる可能性がある。

【関連記事】

【了】