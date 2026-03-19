WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、各国で多くの選手の活躍が光った反面、国際大会の難しさを痛感した選手も少なくない。ここでは、今大会で本来の実力を発揮できなかった選手を紹介する。［1/6ページ］

投手：伊藤大海（日本）

[caption id="attachment_255881" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの伊藤大海（写真：Getty Images）[/caption]

2試合登板（4回）、0勝1敗、7奪三振、防御率11.25

昨季は自身初の沢村賞を獲得するなど、NPBトップクラスの実績を残し、侍ジャパン投手陣の中心を担った伊藤大海。だが、今大会は悔しい経験を味わった。

1次ラウンドの韓国戦では、2番手としてマウンドに上がったが、キム・ヘソンに2ラン本塁打を被弾。

しかし、その後は持ち直して3回6奪三振2失点にまとめた。

準々決勝のベネズエラ戦では、1点リードの6回から登板したが、連打を浴びた後にウィルヤー・アブレイユに逆転の3ラン本塁打を献上。同戦の敗戦投手となった。

今大会では思うような投球ができなかったが、すでにNPBではエース級の存在。次回大会以降のリベンジに期待したいところだ。

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【了】