フランスサッカー連盟（FFF）は19日、今月の国際親善試合を戦う招集メンバーを発表した。

フランス代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選で、5勝1分けの成績を収め、8大会連続17度目の本大会出場を手にした。昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結果、本大会ではグループIに組み込まれ、セネガル代表、ノルウェー代表、大陸間プレーオフの勝者（ニューカレドニア代表、ジャマイカ代表、コンゴ民主共和国代表）との対戦を控えている。

本大会前、最後の代表ウィークでフランス代表は、26日にブラジル代表、29日にコロンビア代表との南米2連戦に臨む。状態を危ぶまれたキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）がメンバー入りを果たしたほか、アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）、オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）、ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）など、実力者が代表復帰を果たした。

招集メンバーは以下の通り。

▼GK

リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）

マイク・メニャン（ミラン／イタリア）

ブライス・サンバ（レンヌ）

▼DF

リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）

マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）

リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）

テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ピエール・カルル（ユヴェントス／イタリア）

イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）

ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）

▼MF

エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）

エンゴロ・カンテ（アル・イテハド／サウジアラビア）

マヌ・コネ（ローマ／イタリア）

アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）

オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）

ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン）

▼FW

マグネス・アクリウシェ（モナコ）

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

ウーゴ・エキティケ（リヴァプール／イングランド）

ランダル・コロ・ムアニ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）

ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）

マルクス・テュラム（インテル／イタリア）