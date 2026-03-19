乃木坂46賀喜遥香「幸せを分けてもらっちゃった！」ミーグリで応援したリスナーの“プロポーズ成功”を祝福「手が込んでいて素敵！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。3月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「2月のミーグリ（ミート＆グリート）に参加させていただきました。そこで『明日プロポーズするんですけど、応援してください！』と遥香先生にお願いしたところ、元気いっぱいに『すごい！ 頑張ってね！』と背中を押していただきました。そのおかげで、無事プロポーズも成功しました！ 本当にありがとうございました。いつか夫婦でミーグリに参加させていただきます！」（東京都 27歳）賀喜：おめでとう～！ 良かった～!! 写真があるので見ますね。賀喜：あら素敵～！ きれいな赤いバラとカスミソウの花束とダイヤモンドが輝いている結婚指輪！ これを渡したのかな？ お手紙も写っているから、これを読んだってこと？ そんなことを考えていたのね～。短い時間のなかで「プロポーズするんですけど、応援してください！」しか言われなかったから“どんなプロポーズ!?”って思っていたんですよ（笑）。めちゃめちゃ手が込んでいて素敵！ 成功して良かったね～！無事、夫婦になられたということで、ミーグリも待っていますよ！ 私もどんな感じでプロポーズしたのかお話を聞きたいし、会いに来ていただけたらうれしいなって思います！幸せを分けてもらっちゃった！ 私も背中を押せたっていうか、ちょっとだけ、そのプロポーズ成功の一部になれた気がしてうれしい（笑）。なんて素敵なんでしょう！ いいですね～。こういう皆さんの普段の幸せなエピソードをお聞きするのが、「乃木坂LOCKS!」をやっていて良かったなって思う瞬間でもあります。本当にいつも、たくさんのメッセージをありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info