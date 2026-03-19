つるの剛士流・究極のメンテ術「ユーモア＝遊ぶ＋モア」深刻な大人ほど「遊びの余白」が必要な理由

モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。『My Maintenance Note with Castrol』のコーナーでは、さまざまな分野で活躍するトップランナーをゲストに迎えて、日々の“メンテナンス”への想いや向き合い方を伺っていきます。

今回の放送では、俳優、歌手、そして5児の父としても知られるつるの剛士さんをゲストにお迎えしました。幼稚園教諭の免許も持ち、昨年の3月に大学の子供心理学部を卒業されたばかりのつるのさんに、独自のメンテナンス論を伺いました。

◆「ミッドライフ・クライシス」という暗いトンネル

常に最高の状態でパフォーマンスを発揮するために、私たちは自分自身とどう向き合うべきか。タイパ（タイムパフォーマンス）やコスパが重視される現代において、あえて自分の心身に「手間暇」をかけることの意味を考えていきます。

今回のゲストは、俳優、歌手、5児の父としても知られる、つるの剛士さんが登場しました。常に元気いっぱいで明るいイメージのつるのさんですが、実は数年前に人生の大きな壁にぶつかったといいます。

つるのさんは現在50歳ですが、47歳頃に心身の異変を感じ始めたそうで、それは、多くの人が人生の折り返し地点で経験する中高年の心理的な葛藤「ミッドライフ・クライシス」でした。

きっかけの一つは、コロナ禍による社会環境の激変。そしてもう一つは、芸能界という第一線で走り続けてきたからこそ直視せざるを得なかった「世代交代」でした。「若い後輩の皆さんたちがどんどん台頭してくる中で、これまで一線でやってこられたことが、体力面でも感性（センス）の面でも、少しずつできなくなっていく瞬間があるんです」と、当時を振り返ります。

常にポジティブに突き進んできたはずのつるのさんは、ネガティブな思考と向き合うことになります。しかし、大学の心理学部で学んでいたときに、「ミッドライフ・クライシスは誰しもが通る道である」ということを知ったことで、「ありのままの自分を受け入れればいいんだ」と、少しずつ気持ちが楽になっていったといいます。

◆娘の辛口な一言が、再始動のスイッチに

暗いトンネルを抜けるきっかけは、意外なところからやってきました。当時、塾へ通う高校生の長女をバイクで送り迎えしていたつるのさん。後ろに乗っていた娘さんが、つるのさんのお腹を触って放った一言「うわ、パパ、お腹ブヨブヨ」。この直球すぎる言葉が、父親としてのプライドに火をつけました。

「パパとしてヤバいと思うでしょ？ 一念発起して、もう次の日からすぐにジムに通い始めました」とつるのさん。わずか3ヶ月で15kgの減量に成功し、体脂肪率もアスリート並みの5%まで絞り込んだのです。年齢を重ねていても、努力次第で「自分は変われるんだ」と強く確信できたことで、つるのさんは活力（バイタリティ）を再び呼び起こしました。

◆ユーモア＝「遊ぶ＋モア」で、もっと遊ぶ

つるのさんは芸能界屈指の「セミ愛好家」としても知られています。インタビューでは、意外な一面でもある「セミ」への深い造詣にも及びました。「セミがなぜあんな爆音で鳴けるのか、疑問を持ったことはあります？」とユージに問いかけるつるのさん。もし、セミが人間の大きさだったら、その鳴き声は東京から鹿児島まで届くほどの音量だといいます。しかも、その凄まじいエネルギーの源は「樹液」という超低カロリーなものなのだとか。

「セミは（樹液をエネルギーにして）メスに向かって『俺と結婚してくれ！』という熱量だけで鳴いているんですよ。求愛なのよ。セミにはものすごい謎がいっぱい詰まっているんですよね」と楽しそうに話します。

セミの話をはじめ、将棋、釣り、バイクなど、つるのさんの趣味は多岐にわたります。その圧倒的な活力の源について問われると、「基本、ずっと遊んでいるんです。遊ぶことを仕事にしたいと公言していますから」といいます。

つるの剛士さんにとって、日々を最高の状態で過ごすための究極のメンテナンス、その答えは「ユーモア」という言葉に隠されていました。

「僕なんかユーモアを持ってないと、何にもできなくて。つまり遊び心を持っていないと何もできないんです。ユーモアという言葉を、僕は自分の中で『遊ぶ（ユ）』に『モア（もっと）』を足して、"もっと遊ぶ"という意味だと捉えています」。深刻になりがちな大人だからこそ、自分を追い込みすぎず、遊び心という名の余白を持つこと。ミッドライフ・クライシスという大きな壁を経験したつるのさんだからこそ、その言葉には深い説得力がありました。

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つるの剛士さんとユージの対談のノーカット版は、TOKYO FM がお送りするポッドキャストポータルサイト「TOKYO FM ポッドキャスト」で配信中です。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1