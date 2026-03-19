侍ジャパン 最新情報

大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいた侍ジャパンは準々決勝のベネズエラ戦で敗戦し、大会から姿を消した。この試合ではリリーフ陣が踏ん張ることができず、敗退の原因だとされている。米メディア『ザ・ミラー』のアンドリュー・ガンブル記者が言及した。

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ベネズエラ戦で先発のマウンドに上がった山本由伸投手は日本代表のエースとして登板したが、立ち上がりに苦しむ場面もあった。それでも試合中盤には修正し、最終的に4回を投じて失点2でマウンドを降り、リードを保ったまま交代している。

しかしその後、侍ジャパンは伊藤大海投手らのリリーフ陣が打ち込まれ逆転負け。チームは5-8で敗れ、大会連覇を逃すことになった。

侍ジャパンは大谷翔平選手を中心に優勝候補と見られていたが、準々決勝で敗退。大谷自身も「優勝以外は失敗」と語るなど、悔しさをにじませていた。

予想外の敗退となった侍ジャパンについてガンブル氏は「WBCでの山本の投球内容は不安定だったが、準々決勝での敗戦はリリーフ陣の不振によるものだった」と言及した。

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