乃木坂46賀喜遥香「そんな前なんだ！」3年前に神宮球場でおこなった"始球式"の思い出を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。3月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。賀喜：今回の授業は、こちらをおこないます！賀喜：普段インドアであまり外に出かけない私の代わりに、生徒のみんなが私のアクリルスタンドや写真を持って、私の分身“ちびはるか”を旅に連れて行ってもらい、旅行先で私と一緒に写真を撮ってきてもらう授業です。その撮ってもらった写真を見て、私が行った気分になれる授業です(笑)。だから、本当に皆さんのメッセージに元気をいただいています！ 今回も、皆さんがいろんなところへ私を連れて行ってくれたみたいなので、チェックしていきたいなと思います！＜リスナーからのメッセージ＞「先日、東京ヤクルトスワローズの春季キャンプを見るために沖縄へ行ってきたので、『遥香をどこかに連れてって』に初チャレンジしました！ 写真は『記念パネルと遥香先生』『つば九郎神社に行って、再び遥香先生の始球式を祈願している自分』『たまたま球場にいた猫さん』です。行った日は沖縄の天気が悪く、めちゃくちゃ寒かったので猫も固まっていましたが、楽しい旅行でした！」（和歌山県）賀喜：沖縄か！ あまり行ったことがない……写真を見ますね、はい！賀喜：本当だー！ 私のアクリルスタンドと祈願している生徒さんと猫（笑）。かわいい！ 野球の春季キャンプは見に行ったことないなぁ。ヤクルトスワローズさんの試合で始球式をやらせていただきましたけど、あれいつだっけ？ 2、3年前とかかな？ 懐かしいですね～。ヤクルトスワローズさんのホームグラウンドが明治神宮野球場で、乃木坂46が毎年ライブをさせていただいている会場というご縁もあって、実現したんですよ。（始球式をおこなったのが）2023年3月31日！ ちょうど3年前くらいだ、そんな前なんだ（笑）！それを生徒さんはつば九郎神社に祈願していただいたんですね。ここで祈願してくださったのなら、もう1回始球式をさせていただける気がしてきた（笑）。またやってみたいな～！ あのときはいっぱい練習して、うれしかったし楽しかったから、もう1回できたらいいなって思います！ 連れて行ってくださってありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info