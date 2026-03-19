WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間18日、ベネズエラ代表との決勝戦に2-3で敗れ、2017年大会以来となる優勝を逃がした。同チームを率いたマーク・デローサ監督は敗戦後、続投の意欲を示したと伝えられているが、米メディア『ファンサイデッド』は後任を探すべきだと主張している。

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同メディアは「火曜日の夜は、デローサ監督にとってまたしても失敗となった。彼はこれまでも采配全般についてたびたび批判を受けている上、先週にはアメリカ代表が既に準々決勝進出を決めたと誤って発言し、話題となっていた。決勝戦では9回にクローザーのメイソン・ミラー投手を起用せず、代わりにギャレット・ウィットロック投手を投入したことに批判が集まった」と言及。

続けて、「今春のWBCは2023年大会前に就任するまで、MLBのコーチ経験がなかったデローサ監督が、重要な場面で信頼できる存在ではないことを示した。決勝戦での連敗を受け、アメリカ代表は同監督からの交代を真剣に検討し、後任を探すべき時期に来ている」と主張している。

同メディアは後任候補としてジョー・ジラルディ氏（元ニューヨーク・ヤンキース監督）ら4名を挙げてもいるが、監督人事の行方には要注目だ。

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