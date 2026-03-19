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ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は18日（日本時間19日）、サンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦後に取材に応じ、WBC日本代表の敗退で話題となっている誹謗中傷の件について語った。

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侍ジャパンは今大会、プールCを4戦全勝で突破。韓国、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、チェコを破り、戦いをの舞台をアメリカに移した。しかしマイアミで行われた準々決勝でベネズエラ代表に敗れ、2大会連続の優勝はならなかった。

この結果を受け、SNSでは選手・首脳陣への誹謗中傷が行われているとして、日本プロ野球選手会が注意を呼び掛ける事態となり、社会問題と化している。

この件について問われた大谷は、「プロである以上、結果が悪かった時に自分のことに対しては、何を言われても受け止める姿勢ではいる」と話し、「個人的には言われても気にはしない。ただ人格の否定は全く野球とは関係ない部分であり、良くないなとは思う」と続けた。

「配慮を持って接していくっていうのは、どこにいても変わらないことではあるので、そこ次第なのかなとは思う」と、毅然とした姿勢で自身の考えを話した。

「プロ野球選手」という栄光と十字架を常に背負いながら、今季も大谷はMLBの長き戦いに己の身を投じる。

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