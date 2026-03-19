バイエルンに所属するMFレナート・カールが、ドイツ代表に初招集される見込みだ。

昨夏に開催されたFIFAクラブワールドカップでトップチームデビューを飾ったカールは、先月22日に18歳となったばかりの左利きの攻撃的MF。今シーズンはライプツィヒとのブンデスリーガ開幕戦でいきなり出番を得ると、ここまで公式戦34試合8ゴール6アシストを記録。

チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第3節クラブ・ブルッヘ戦ではCLにおけるクラブ史上最年少得点（17歳242日）記録を樹立。さらに、以降のアーセナル戦、スポルティングCP戦でもゴールを記録し、CL史上最年少となる3試合連続得点者となった。

ドイツメディア『ビルト』によれば、以前から若手を積極的に起用するドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、カールのポテンシャルを高く評価しており、今回のインターナショナルマッチウィークで初招集する決断を下したようだ。

なお、15歳からドイツの世代別代表でプレーするカールは、現在飛び級でU－21チームでプレーしている。

18歳の逸材招集も期待されるドイツ代表は、3月28日にスイス代表と同31日にガーナ代表との国際親善試合を戦う。